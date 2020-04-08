 
 
Апрель 8th, 2020

В Германии обнаружили скелет человека 65000-летнего возраста



В федеральной земле ФРГ Баварии археологи обнаружили хорошо сохранившийся скелет 65000-летнего возраста. Останки принадлежат одному из жителей населенного пункта эпохи неолита.

Об этом пишет Welt.

Скелет ученые нарекли Фредом. Рядом с ним были обнаружены каменный топор и семена зернового растения.

Скотт Такер, один из обнаруживших скелет археологов, заявил, что находки этой эпохи крайне редки. А хорошее состояние скелета Фреда обусловлено высоким содержанием окиси кальция в почве.

Раскопки проходили в этой территории в связи планами винодельческого кооператива построить несколько объектов на данной территории. Планировалось исследование 13 тысяч квадратных метров, где и обнаружили останки человека.

Помимо этого, найдены были также керамические тарелки, речные раковины, остатки пищи и другие предметы. Раскопали также еще одни останки, однако принадлежат они мальчику, проживающему на данной территории значительно позже — 4,5 тысячи лет назад.

Category: Наука, Новости ﻿
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