Апрель 8th, 2020

Украинские банки начали избавляться от ОВГЗ

По состоянию на 8 апреля портфель держателей украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) составил 841,75 млрд грн, следует из данных, опубликованных Нацбанком. За неделю он сократился на 10,76 млрд грн. Хоть главными держателями облигаций остаются банки, за неделю они сократили портфель на 6,19 млрд грн.

Портфель НБУ за неделю не изменился, а иностранцы уменьшили его на 2,87 млрд грн.

Структура держателей выглядит следующим образом (доля):

банки – 339,02 млрд грн (40,28%);

Нацбанк – 324,58 млрд грн (38,56%);

нерезиденты – 117,84 млрд грн (14%);

юрлица – 51,77 млрд грн (6,15%);

физлица – 8,54 млрд грн (1,02%).

Напомним, что по состоянию на 1 апреля портфель держателей украинских ОВГЗ составлял 852,51 млрд грн. За неделю он увеличился на 24,12 млрд грн. Такой резкий скачок произошел за счет компаний (юрлиц), которые практически удвоили свой портфель – он вырос на 23,48 млрд грн.

Главными держателями ценных бумаг также выступали банки, нарастившие с позапрошлой среды портфель на 3,51 млрд грн. Портфель НБУ за неделю не изменился, а иностранцы, наоборот, сократили его почти на 3 млрд грн.