Апрель 8th, 2020

Ученые подтвердили, что Эверест не самая высокая гора на Земле

Ученые института вулканологии в Гонолулу подтвердили, что Эверест не самая высокая гора на Земле. ПО их мнению, при более точных измерениях, вершина Земли находится в другом месте, пишет Explourer. Таковой в действительности является вулкан Чимборасо на территории Эквадора. Кроме Чимборасо, ещё три вершины находятся дальше от центра Земли, чем Эверест — гора Уаскаран в Перу, вулкан Котопахи в Эквадоре и потухший вулкан Килиманджаро в Танзании



Вулкан Чимборасо на 3,4 метра выше Эвереста. Правда, только если измерять высоту горы от центра Земли (6 384,4 км Чимборасо против 6 381 км Эвереста от центра планеты), а не высоту над уровнем моря (тут уж 8 848 метров у Джомолунгмы). Таким образом, если сравнивать высоту Эвереста с остальными по этому методу, то Джомолунгма не войдет даже в список 20 самых высоких вершин планеты.