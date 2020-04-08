Апрель 8th, 2020

Ученые назвали 4 привычки, которые позволяют избежать болезней после 40 лет

Ученые назвали 4 привычки, которые позволяют избежать болезней после 40 лет — в первую очередь хронических.

Риск развития хронических заболеваний после 40 лет связан с поддержанием определенного образа жизни. Это выяснили американские ученые, которые проанализировали данные о более 116 тысяч участников 12 различных исследований. Оказалось, что те, кто поддерживают индекс массы тела ниже 25, а также соблюдают хотя бы два из трех правил (не курить, умеренно потреблять спиртное и заниматься физической активностью), в среднем живут 70,3 года без хронических заболеваний, включая диабет, рак, заболевания сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей. Статья опубликована в JAMA Internal Medicine.

Известно, что для того, чтобы быть здоровым и жить долго, нужно соблюдать определенный образ жизни. Рекомендаций по нему, тем не менее, существует достаточно много: тем, кто хочет вести долгую и здоровую жизнь, советуют следить за питанием, потреблением алкоголя и наркотиков, курением, физической активностью, гигиеной сна, лишним весом и даже потреблением воды.

Понятно, что каждый из этих факторов по отдельности в действительности влияет на здоровье человека — но не всегда понятно, как именно на него влияют их сочетания, а также — какое из сочетаний считается наиболее эффективным. К примеру, два года назад ученые выяснили, что среднюю продолжительность жизни увеличивает соблюдение пяти правил: не курить, заниматься спортом, контролировать вес, следить за питанием и ограничивать потребление алкоголя.

Солья Найберг (Solja Nyberg) из Хельсинского университета и ее коллеги решили определить оптимальную комбинацию факторов здорового образа жизни, при которой снижается риск наличия хронических заболеваний после 40 лет. Для этого они объединили данные из 12 европейских исследований с суммарной выборкой в 116043 человека. Факторов, которые рассматривали ученые, было четыре: индекс массы тела, курение, потребление алкоголя и физическая активность. Каждой из привычек, в зависимости от тяжести, давали балл от 0 до 2: например, если участник бросил курить, то он получал 1, если курит до сих пор — 2, а если никогда не курил вообще, то 0. Из баллов по каждой привычке складывался общий балл от 0 до 8.

В качестве основного показателя здоровья ученые оценили количество лет, прожитых без хронических заболеваний: диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы, болезней дыхательных путей и рака. За все время исследований хронические заболевания диагностировали у 17383 человек.

Ученые выяснили, что один дополнительный балл увеличивал количество лет, прожитых без хронических заболеваний, на 0,96 года для мужчин и на 0,89 года для женщин. Если сравнивать самую здоровую группу с наименее здоровой, то участникам в первой удалось прожить без хронических заболеваний почти на десять лет больше: 9,9 для мужчин и 9,4 для женщин.

Самой здоровой комбинацией оказался контроль за весом (индекс массы тела ниже 25 килограммов на квадратный метр) и хотя бы два из трех оставшихся факторов: отказ от курения, умеренное потребление алкоголя и физическая активность. Участникам, которые придерживались такого образа жизни, удалось прожить в среднем 70,3 года без хронических заболеваний.

Авторы работы, таким образом, пришли к выводу, что здоровый образ жизни — по крайней мере, когда дело касается хронических заболеваний — может быть разным и все равно оставаться оптимальным. При этом отсутствие лишнего веса, по-видимому, считается ключевым.