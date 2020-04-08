Цена российской нефти в Азии рухнула ниже $12

В понедельник партии Urals с поставкой в Северо-Западную Европу стоили 17,5 доллара за баррель. Во вторник при отгрузке из Новороссийска цена составляла 19,85 доллара за бочку.
Фьючерсы на Brent, за которыми в массе следит публика, «отражают не реальную цену на физическую нефть, а цену финансового инструмента», отмечает партнер RusEnergy Михаил Крутихин.
Еще плачевнее обстоят дела с поставками российской нефти в Азию, где цены рушатся даже стремительнее, чем в Европе.
Сорт Sokol, который добывается на Сахалине и в начале года продавался на 9 долларов дороже эталонной марки Dubai, теперь стоит на 8 долларов дешевле.
С такой рекордной в истории скидкой партия Sokol в размере 700 тысяч тонн с поставкой 2-8 июня была продана на тендере в прошлую пятницу, сообщили Reuters два источника на рынке.
Нефть Sokol, крупнейшим добытчиком которой является «Роснефть», используется для производства авиакеросина, спрос на который обрушился из-за коллапса авиаперевозок.
Разрыв между ценами на фьючерсном и спот-рынке вырос до невиданных в прежние годы значений: первые отражают надежды на лучшее будущее, а вторые — суровую реальность резко упавшего спроса, констатируют аналитики JBC.
Пока Россия и Саудовская Аравия пытаются сесть за стол переговоров после команды Дональда Трампа убрать с рынка 10 млн баррелей в день, четверть всей нефтедобычи на планете остается лишней — 25 млн бочек ежедневно, или 56 супертанкеров в неделю «плывут в никуда», констатирует сырьевой стратег Goldman Sachs Майкл Карри.
Учитывая распри и личные счеты Владимира Путина и наследного принца Мохаммеда бен Сальмана вряд ли Москва и ОПЕК решатся на столь значительный шаг: сокращение добычи может составить 4,7 млн баррелей в день, прогнозирует JP Morgan.
Россия и Саудовская Аравия близки к соглашению, сообщили источники Bloomberg во вторник. Совещание ОПЕК+ в формате телеконференции состоится 9 апреля. На следующий день запланирована встреча глав Минэнерго G20.
Страны ОПЕК+ обсуждают сокращение добычи нефти с мая до конца июля 2020 г., как минимум, сообщили ТАСС два источника в ОПЕК.
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