Апрель 8th, 2020

Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл рассказали о встрече с принцессой Дианой и принцем Уильямом

Во время режима самоизоляции прямые эфиры со звездами пользуются особой популярностью. Очередной выпуск своего сетевого шоу No Filter with Naomi представила и 49-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл. Ее гостьей (а точнее, собеседницей по видеосвязи) стала ее коллега, 54-летняя Синди Кроуфорд.

Звезды подиума поделились и некоторыми общими воспоминаниями, например, о встрече с принцессой Дианой и ее сыном принцем Уильямом.

Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл

Первой Кенсингтонский дворец посетила Наоми Кэмпбелл — это был сюрприз на день рождения принца Уильяма.

Я была вместе с Клаудией (Шиффер) и Кристи (Тарлингтон), а Уильяму было лет 13—14. Он как раз должен был вернуться из школы, и мы пришли чуть раньше, чтобы встретить его уже дома. И это было так мило,

— рассказала Наоми.

Принц Уильям и принцесса Диана

Своя история встречи с представителями британской монархии есть и у Синди Кроуфорд. Она встретилась с наследником трона, когда ему было 16 лет. Модель призналась, что также была поражена, какой скромной была сама принцесса Диана.

Она мне очень понравилась. Я счастлива, что мне удалось познакомиться с ней. Она сама лично позвонила в мой офис и просто сказала: «Привет, это принцесса Диана». И мой ассистент тогда подумал: «Ну да, конечно». Но это правда была она,

— сказала Синди.

Принцесса Диана и Синди Кроуфорд

Диана пригласила модель в гости, чтобы организовать ее встречу со старшим сыном: Уильям был большим поклонником Кроуфорд.

Я собиралась в Лондон на съемки для Pepsi, поэтому договорилась встретиться с ними в Кенсингтонском дворце. Это было невероятно круто для меня. Я много думала, что же надеть, чтобы не выглядеть неряшливо или старомодно, ведь Уильям был подростком, но с другой стороны, это же ведь Кенсингтонский дворец!

— вспомнила Кроуфорд.

Но волновалась модель, похоже, зря, ведь сама принцесса показала, что и во дворце уместен стиль casual.

Принцесса Диана была в джинсах и кашемировом свитере и выглядела очень расслабленной. Так что я тоже перестала волноваться. Это был очень милый день и невероятные воспоминания на всю жизнь,

— призналась Синди.

Супермодель также рассказала Наоми, как сейчас соблюдает режим самоизоляции с мужем Рэнди Гербером и детьми, 18-летний Кайей и 20-летним Пресли, в своем особняке в Малибу.

Кроуфорд призналась, что довольно странно жить с ощущением, когда не можешь ничего планировать и не знаешь, когда все вернется в прежний ритм, но модель отметила, что не жалуется, так как находится в весьма привилегированном положении.

Мне повезло, я могу позволить себе продукты, и я думаю, что трудно давать советы людям, потому что мы уже находимся в выгодном положении. Я прекрасно понимаю, что, когда тебе не нужно беспокоиться, чем заплатить за продукты или счет за телефон, это удивительная роскошь,

— отметила Кроуфорд.