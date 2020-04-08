Саудовская Аравия заявила о готовности заключить соглашение о стабилизации рынка нефти

Совет министров Саудовской Аравии обсудил на заседании во вторник предстоящее заседание представителей стран ОПЕК+, которое пройдет в видеоформате 9 апреля, и рассчитывает, что переговоры завершатся достижением соглашения в интересах рынка. Такое заявление совета распространило Саудовское агентство печати.

В нем, в частности, подчеркивается, что «решение провести заседание стран ОПЕК+ является продолжением прежних усилий королевства, направленных на достижение стабильности на рынке нефти». Целью этих переговоров является «достижение справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на рынке нефти», отмечается в тексте.

Предыдущее соглашение ОПЕК+ истекло 31 марта, так как Россия и Саудовская Аравия не смогли прийти к взаимопониманию по условиям его продления. Выход из сделки спровоцировал ряд заявлений о намерении довести добычу до максимума. Так, королевство намеревалось увеличить добычу с апреля до 12,3 млн баррелей в сутки. Распад договоренностей в совокупности с падением спроса на нефть из-за коронавируса привел к сильнейшему за 20 лет падению цен нефти. В начале апреля после переговоров с США Эр-Рияд инициировал возобновление переговоров на базе ОПЕК+. Всего в нем могут принять участие 36 стран, включая Россию.