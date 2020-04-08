 
 
Апрель 8th, 2020

Самая некрасивая модель Gucci вошла в список 100 самых сексуальных женщин планеты

arutjunjan_000

Самая некрасивая модель Gucci вошла в список 100 самых сексуальных женщин планеты.

Армине Арутюнян — 23-летняя девушка из Еревана, которая совершенно случайно попала на подиум. Армине пошла по стопам своего дедушки-художника Хачатура Азизяна, занимаясь графическим дизайном. Но однажды она поехала в Берлин на концерт любимой группы, где на улице ее заметили скауты известного бренда Gucci.

Так Арутюнян вышла на подиум в показе Gucci, после чего внешность девушки вызвала шквал обсуждений в соцсетях. А теперь стало известно, что Армине Арутюнян вошла в топ-100 самых сексуальных женщин мира.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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