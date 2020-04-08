Апрель 8th, 2020

Разведка Израиля рассказала о гигантских жертвах коронавируса в Иране

Военный корреспондент израильской газеты Маарив Таль Лев-Рам передает, что, по оценкам израильской разведки, количество жертв в Иране минимум в четыре раза превышает официально публикуемые данные.



Разведка Израиля рассказала о гигантских жертвах коронавируса в Иране. При этом число жертв продолжает возрастать. Лев-Рам сообщает, что речь идет об “ужасающей статистике” и количество жертв подобно тому, что сейчас наблюдается в Италии и Испании.

http://mignews.com/news/disasters/world/080420_142336_49280.html