Победительница конкурса «Мисс Англия — 2019″ отказалась от короны

24-летняя Бхаша Мукхерджи, которая в прошлом году стала победительницей конкурса красоты «Мисс Англия», приняла решение вернуться к своей профессии врача, чтобы помочь коллегам в борьбе с пандемией коронавируса.

До участия в конкурсе Бхаша была младшим врачом и занималась респираторной медициной. После победы она некоторое время продолжала работать в больнице в графстве Линкольншир, но затем оставила свою медицинскую карьеру и стала путешествовать по миру с гуманитарной миссией. Однако через четыре недели после того, как она стала послом в Индии от благотворительной организации Coventry Mercia Lions Club, стало известно, что коронавирус быстро распространяется в Соединенном Королевстве. Когда Мукхерджи начала получать сообщения от бывших коллег об ухудшении ситуации в больнице, где она работала, она приняла решение вернуться к работе.

Бхаша Мукхерджи Когда вы занимаетесь гуманитарной работой за границей, вы должны надевать корону, готовиться, очень хорошо выглядеть. Я хотела вернуться домой. Я хотела вернуться и сразу же приступить к работе. Я почувствовала, что именно для этого училась и что сейчас лучшее время, чтобы стать частью этой области. Было невероятно здорово, когда весь мир воздавал честь всем медработникам, и я бы хотела быть частью этого. Я знаю, что могла бы помочь,



— сказала она в интервью CNN.

На сегодняшний день Великобритания входит в десятку стран с самым большим числом зараженных коронавирусом людей. Вот уже несколько дней от заболевания лечится премьер-министр страны Борис Джонсон. После 10-дневного домашнего лечения он был госпитализирован, а вчера переведен в реанимацию.

В связи со сложной ситуацией обращение к гражданам записала и королева Елизавета II, которая поблагодарила всех сотрудников медицины, работающих на передовой, и выразила надежду на скорое возвращение к нормальной жизни.