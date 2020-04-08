Апрель 8th, 2020

По-крупному девушки почти не способны проигрывать

Наталья Гилевская, которая ранее работала в одном из казино Беларуси крупье, поделилась информацией о том, почему в казино так не любят девушек, клиентах, проигрывающих в крупных размерах, какая существует разница между гемблингом и спортом и о прочих не менее важных аспектах.

Свою деятельность в одном из самых старых и крупных игровых учреждений девушка вспоминает с благодарностью, так как она стала неким «толчком в жизни» и помогла разбираться по-настоящему в людях. Ныне же девушка является менеджером в сфере недвижимости, изредка играет в популярных онлайн казино типа columbus-casino-online.net, и уверена что если бы не работа в сфере гемблинга, она бы не достигла всего этого.

О том, что идет набор в школу крупье, она увидела объявление в метро. После звонка девушку сразу же пригласили, но на тот момент он даже и не подразумевала, с чем ей придется столкнуться. Заработок предлагали достойный. Перед началом работы пришлось принять участие в отборе. За счет того, что в игорных заведениях не очень любят девушек, подобное мнение распространилось и на персонал.

Естественно, критерии отбора были достаточно жесткие. В первую очередь у крупье не должно присутствовать каких-либо татуировок, в особенности тех, которые были бы заметны посетителям. Под запрет попадал и пирсинг. Это связано с тем, что такие элементы провоцируют появление агрессии у клиентов.

Почему в азартных учреждениях не любят иметь дело с женщинами

Подобное мнение распространяется только на клиентов заведения. Это связано с тем, что по сравнению с мужчинами, женщины играют не так самоотверженно. Они не способны к потере ощущения реальности и способны контролировать ситуацию. Поэтому и выходит так, что по-крупному они практически не проигрывают. Мужчины же являются очень азартными и в стремлении заработать большое количество денег готовы проигрывать даже недвижимое имущество. В большинстве случаев они не умеют останавливаться, стараются получить еще больше.

Девушки приходят в такие заведения чаще для того, чтобы показать собственную полную независимость. Поэтому они спокойно в любой момент времени встают и уходят. Даже традиционные штучки казино на них не действуют. В особенности не любят те ситуации, когда вместе с мужчиной в азартное учреждение приходит женщина. Это связано с тем, что представительница слабого пола в такой ситуации выступает для мужчины сдерживающей цепью в те моменты, когда необходимо. При этом не важно, кто именно пришел с мужчиной: любовница или же жена. По этому поводу даже существует шутка: если бы в казино ходили только одни девушки, то игорные заведения уже давно бы были банкротами.

А считаете ли вы себя азартным человеком?

Наталья уверяла журналистов, что никогда не была азартной. В процессе работы дилером иногда возникал интерес в плане соревнования. Зачастую те, кто хотя бы немного поработал в таком учреждение, прекрасно понимает, что у казино выиграть очень сложно или же почти невозможно. Но за счет такой работы у девушки возник интерес к покеру. Наталья обратила внимание на то, что она увлекается спортивным покером, а не тем, который встречается в сфере гемблинга. В спортивной игре соревнования ведутся между такими же людьми, как и ты. Девушка начинала играть в федерации покера в Белоруссии, но ныне участвует и в некоторых турнирах в Покердоме.

Ощущения в реальном игровом учреждении и виртуальный покер

Ответить на этот вопрос достаточно сложно, крупье не принадлежит к категории профессиональных игроков и не рассматривает покер, как единственный способ для отдыха. Бытует мнение, что это совершенно разные игры, но с одинаковыми условиями и правилами. В онлайн-версии не видно игрока и все проходит очень быстро. В офлайне ощущается особая психология и атмосфера. Но здесь хотелось бы сказать, что эти два элемента между собой часто сочетаются. Так как финалисты онлайн турниров встречаются в режиме реального времени и продолжают игру за настоящим столом.

Могли бы вы свою жизнь связать с игроком?

Девушка сказала, что все зависит от того, какой он. Существуют игроманы, которые не представляют свою жизнь без азарта, а есть просто спортсмены. Если же рассматривать карточную спортивную игру, то это самая обыкновенная игра, в которой часто встречаются очень умные люди. Игроманы же отличаются, так как они готовы проигрывать, зачастую они бедны и несчастны.

Почему пришлось уйти с казино, если вы увлеклись покером

В первую очередь тот покер, который встречается в казино, не является спортивным. Бывшая крупье решила, что нужно двигаться вперед и расти. Тем более что от профессии добиться многого нереально. Она уверяет, что есть те, которые проработали по 15 лет в этой должности, но так ничего и не достигли.

Являются ли игроки казино достаточно агрессивными?

Обо всех так говорить нельзя. Есть случаи, когда большие проигрыши приводят к скандалам и неприятностям. Естественно, предугадать реакцию человека, который всего лишь за одну ночь оставил десятки тысяч долларов, достаточно сложно. Но в том случае, если в процессе игры человек пьет, то его разочарование часто превращается в настоящую агрессию.

Можно сказать, что работа крупье является весьма опасной?

В принципе, не больше чем любая другая профессия. Иногда бывает, что в крупье пытаются бросить фишки. Бывает ситуации, когда посетители стараюсь запустить в сотрудника чашкой или другим предметом, который находится под рукой. Таких людей не очень много, но если они и есть, то в заведениях о них знают. Это же можно сказать и о пристойных клиентах. Наталья вспоминает, что раз в месяц в казино играл один из дипломатов. Но, несмотря на то, что ему приходилось всегда проигрывать крупные суммы, он всегда был обходителен и вежлив. Скорее всего, ему нужно было ощутить азарт и выплеснуть собственную энергию.

О каких же суммах идет речь, когда говорят, что игрок проигрывает? Все зависит от конкретного человека. Бывали случаи, когда проигрывали и по 100 тыс. долларов, а для кого-то и 100 долларов является большой суммой.

Как можно определить человека, способного проиграть колоссальную сумму денег?

Он себя не проявляет никак и не выделяется. Наталья рассказывает, что бывали даже ситуации, когда мужчины приходили в казино с рюкзаками, в которых находились наличные деньги. По женщине практически нереально понять, сколько денег она вовсе взяла с собой. Тем более, что представительницы слабого пола не полагаются на удачу. Даже была такая ситуация, когда после смены были уволены все сотрудники. Это было связано с тем, что клиентам удалось выиграть колоссальную сумму денег.

Есть ли шансы выиграть у казино

Способы обыграть казино ищут постоянно, а иногда даже подходят очень близко к решению этой задачи. Естественно, встречаются те, кому везет. При этом выигрыши были существенные. Но таких мужчин любят. А все по тому, что один раз он выигрывает, а в следующий раз оставляет сумму, которая в несколько раз выше. Женщина, если выигрывает, в казино больше не возвращается.

Есть ли в казино черные листы посетителей, которым вход запрещен

Естественно, такие люди есть, но здесь можно встретиться с исключениями. В том случае, если потенциальный клиент богат и готов отдавать деньги, то ни одно заведение не откажется от такого посетителя. В основном в таких списках фигурируют шулеры или же сотрудники, не соблюдающие правила. Кроме того, с недавних пор белорусы стали самостоятельно вносить себя и родственников в черные списки.

Девушка рассказала историю, когда в казино приходила пара. Удивительно было то, что они никогда не пили и всегда находились рядом. Играли они только в покер, и как показала практика, всегда уходили с выигрышем. В том случае, даже когда казалось, что они проигрывают, они всегда делали так, чтобы никто об этом даже не догадался, но не тут-то было. Одних подозрений было достаточно для того, чтобы им прикрыли вход в учреждение.

В процессе работы крупье ночью скучать не приходиться. Если сотруднику 20 лет, в такой работе даже можно отыскать легкие нотки романтики: эмоции, красивые люди и большие деньги. Естественно, в процессе взросления начинают меняться и приоритеты в жизни, так как становится ясно, что большую часть своей жизни человек находится в закрытом ящике.

Запрещено ли по правилам использование часов?

Можно сказать, что это не правило, а установленный стандарт в учреждениях такого направления. Все связано с тем, что клиент не должен следить за временем. В том случае, когда в процессе игры клиент засыпает, сотрудникам запрещено его будить, даже если меняется смена работников. При этом крупье приходится ждать того момента, когда посетитель просыпается, и только лишь потом он может уходить.

Наталья говорит о том, что часто вспоминаем это время, так как иногда не хватает атмосферы, которой наполнено казино. Одну бы смену она бы провела там, для того, чтобы поблагодарить многих и пожелать терпения и сил в такой нелегкой, но атмосферной работе.

Наталья научилась разбираться в людях, смогла освоить такое качество, как стрессоустойчивость, а также легко принимает собственные решения в плане того, как вести себя в следующей ситуации. В принципе, на рынке, где реализуется недвижимость, встречаются точно такие же игроки. При этом стоит обратить внимание на то, что в процессе покупки жилища могут возникать риски в несколько раз большие, чем в казино.