Апрель 8th, 2020

Одновременно три крупных метеорита едва не упали на Европу

Слева направо, сверху вниз: метеор в Брюсселе 1 апреля в 22:57 UT, метеор в Брюсселе 1 апреля 23:33 UT, метеор 2 апреля в Сейсдорфе (Германия), метеор 2 апреля в Габерге (Австрия) FRIPON Brussels, Belgium/ Sirko Molau, Seysdorf, Germany/ Erwin Filimon, Gahberg, Austria

В ночь с 1 на 2 апреля над Центральной Европой в течение трех часов пролетели три болида, причем два из них — за один час. Об этом сообщает Международная метеорная организация (International Meteor Organization, IMO).

По разным оценкам в атмосферу Земли за день попадает от 5 до 300 тонн космической пыли. Сгорающие в верхних слоях частицы, оставляющие светящийся след, называют метеорами. Очень яркие метеоры, или болиды, возникают, когда в атмосферу попадает тело метровых размеров и больше — яркость вспышки в таком случае превышает яркость Венеры. Как правило, такие метеоры — одиночное явление.

Теперь же IMO сообщила сразу о трех таких событиях, произошедших за короткий промежуток времени. Два болида — метеора, более ярких, чем Венера, — попали в объектив камеры проекта CAMS NASA, которая находится в бельгийском городе Графонтен. Они также были зафиксированы камерами сети FRIPON, которая объединяет более 100 камер полного неба и приемников радиосигнала на территории Франции, Бельгии и Испании. Первый метеор пролетел в 22:57 по Гринвичу, его наблюдали четыре станции сети, второй — в 23:33, он был запечатлен на трех камерах. Обработав данные этих станций, FRIPON вычислила траектории обоих метеороидов. Они выглядят как практически параллельные линии.

Станции приема радиосигнала BRAMS также зафиксировали оба метеора. Первый оставил небольшое, но насыщенное эхо — его поймали только станции в Лимбурге и на востоке Бельгии. В центре страны это явление было едва заметно, а на западе неразличимо вовсе. Второй метеор породил гораздо более сильный сигнал, который зафиксировали почти все станции сети, кроме тех, что находились на самом западе Бельгии.

Cпектрограммы обоих явлений, полученные на радиообсерватории в Хумайне. Эхо первого метеора — на изображении слева, в середине спектрограммы и слева от более яркого события, зафиксированного еще через 40-50 секунд. BRAMS Поделиться



Через два часа после этих вспышек, 2 апреля в 01:52, еще один метеор запечатлели камеры полного неба в городе Сейсдорф на юге Германии и в обсерватории Габерг в Австрии.

Метеоры на небе можно увидеть в любой момент, поскольку частицы пыли в Солнечной системе разбросаны везде. Такие метеоры называют спорадическими. Но существуют также метеорные потоки, порожденные пылевыми хвостами комет. Когда Земля проходит через такие пылевые облака, оставленные кометами, можно наблюдать десятки и сотни метеоров в час.