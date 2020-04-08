Апрель 8th, 2020

Нефтяная война для России завершается поражением при любом исходе

У Российской Федерации накануне очередного раунда переговоров по вопросу сокращения добычи в рамках ОПЕК+, нет иного выбора, кроме как, капитулировав принять условия Саудовской Аравии. Между тем, Россия старается даже сейчас поиметь для себя хоть немного профита, дабы выйти из этой конфронтации хоть с какими-то перспективами. Почему так?

Дело в том, что ожидаемая договоренность по сокращению добычи нефти, должна уменьшить переизбыток рынка данным сырьем на объем около 10 млн баррелей в сутки. И вот, что самое интересное, практически все страны, принимающие участие в этом гипотетическом сокращении добычи, с самого начала нефтяной войны добычу наращивали, но не Россия. Потому как ей это было в равной степени как невыгодно, так и технологически невозможно.

Неоднократно отмечалось, что нефтедобывающая отрасль в России на сегодняшний день переживает период технического и технологического упадка. Россия не идет на снижение добычи, поскольку на значительной части месторождений, на которых работы приостановятся, потом она не сможет возобновить выкачку нефти, и они будут безвозвратно потеряны.