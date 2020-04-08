Нефтяная война для России завершается поражением при любом исходе

У Российской Федерации накануне очередного раунда переговоров по вопросу сокращения добычи в рамках ОПЕК+, нет иного выбора, кроме как, капитулировав принять условия Саудовской Аравии. Между тем, Россия старается даже сейчас поиметь для себя хоть немного профита, дабы выйти из этой конфронтации хоть с какими-то перспективами. Почему так?
Дело в том, что ожидаемая договоренность по сокращению добычи нефти, должна уменьшить переизбыток рынка данным сырьем на объем около 10 млн баррелей в сутки. И вот, что самое интересное, практически все страны, принимающие участие в этом гипотетическом сокращении добычи, с самого начала нефтяной войны добычу наращивали, но не Россия. Потому как ей это было в равной степени как невыгодно, так и технологически невозможно.
Неоднократно отмечалось, что нефтедобывающая отрасль в России на сегодняшний день переживает период технического и технологического упадка. Россия не идет на снижение добычи, поскольку на значительной части месторождений, на которых работы приостановятся, потом она не сможет возобновить выкачку нефти, и они будут безвозвратно потеряны.
Между тем, в ОПЕК считают, что российской индивидуальной квотой должно стать сокращение добычи минимум на 1,5 млн баррелей в сутки. И если для Саудовской Аравии ее квота в 3 млн баррелей в сутки, после повышения добычи более, чем на 2,5 млн баррелей в сутки, не сыграет особой роли, то для России, не повышавшей добычу и сохранившей выкачку на уровне 11,2 млн баррели в сутки, это будут ощутимые потери.
То есть, намеченные на завтра переговоры имеют следующие вид. Члены ОПЕК+ сокращают добычу до того уровня, который был на начало нефтяной войны, а Россия уменьшает добычу на 1,5 млн баррелей меньше, чем до начала войны. Вот такая многоходовочка или скорее нефтяная порка?
Многомиллиардные потери экономики, стресс для финансовой системы и коллапсирующий период для всего бизнеса, со всеми вытекающими последствиями. И все это ради того, чтобы в итоге сократить в три раза больший объем, нежели полтора месяца назад ОПЕК предложил России, а Александр Новак по совету Игоря Сечина громко хлопнул дверью.
Потрясающая стратегия – так держать!
Источник: Информационное сопротивление
Leave a Reply