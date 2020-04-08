Апрель 8th, 2020

Настя Каменских порадует зрителей онлайн-концертом

Настя Каменская не сидит на карантине сложа руки. Девушка регулярно занимается спортом,но и о музыке не забывает. На ее странице в Инстаграм появилась запись,которая оповещает поклонников об онлайн-концерте звезды.

Каменских уточнила, что уже 8 апреля опубликует на YouTube запись концерта, который она провела 20 марта в прямом эфире в Инстаграм. Таким образом, его смогут посмотреть люди, которые не смогли этого сделать в прямом эфире.

«Вы все такие молодцы, что остаётесь дома и бережёте себя и других людей! Я знаю, что вам сейчас непросто, поэтому хочу поддержать вас и подбодрить! Просто знайте, что вместе мы справимся и скоро все будет хорошо!», — написала Настя.

Свой пост она сопроводила совместным снимком с музыкантами. На фото Каменских сидит на полу в уютной комнате с камином. На певице удобные широкие штаны с цветастым узором, соблазнительная черная майка с тонкими бретельками и глубоким декольте, а также уютная бежевая кофта, которую Настя кокетливо приспустила с плеч.