Апрель 8th, 2020

Модель Эби Рэтчфорд пожаловалась на холод ,снимаясь в кружевном белье

Американская модель Эби Ретчфорд стала знаменитой благодаря своим раскошным формам. Нахождение на карантине совсем не мешает ей регулярно публиковать новые фото. Ведь и раньше Эби предпочитала делать фото с минимумом одежды.

На снимке красотка позировала в крохотном кружевном белье, которое подчеркнуло ее пышные формы. Кроме того, нельзя было не обратить внимания на плоский и красивый живот звезды.

Рэтчфорд находилась на постели, закинув руки выше головы на подушку.

«Карантин и Холод», — подписала снимок модель, которая также, как и многие, находится в самоизоляции.

Только за 20 минут пост собрал более 12 тысяч лайков и много сообщений. Пользователи сети написали позитивные комментарии в сторону модели. Люди восхищались улыбкой Рэтчфорд, ее фигурой и выбором нижнего белья.