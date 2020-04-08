Мировая экономика потеряла почти 3 миллиарда рабочих рук

По апреля-июня квартала кризис, связанный с пандемией COVID-19 приведет к сокращению 6,7% рабочих часов по всему миру. Потери для глобальной экономики будут такими, как если бы 195 миллионов человек, занятых полный день, на весь квартал прекратили работу.
125 миллионов рабочих рук потеряет Азия (7,2% от рабочей силы). Существенные сокращения ожидаются в арабских государствах (8,1% от рабочей силы или 5 млн человек, занятых полный рабочий день), Европе (7,8%; эквивалентно 12 млн человек).
«Работники и компании переживают катастрофу — как в развитых, так и в развивающихся странах», — констатирует генеральный директор МОТ Гай Райдер. Наиболее существенно могут пострадать гостиничный и ресторанный бизнес, производственный и розничный сектор, а также административная сфера.
Хуже всего обстоят дела в торговле, как оптовой, так и розничной, где без работы остались 4,2 млн человек. 1,5 млн человек оказались невостребованы в транспортных и логистических компаниях, 1,4 млн работников общепита и гостиниц, 1,2 млн занятых в строительстве, а также почти миллион риэлторов, музыкантов, фитнес-тренеров и других представителей сферы «культуры, спорта, досуга и развлечений».
Leave a Reply