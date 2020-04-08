Мировая экономика потеряла почти 3 миллиарда рабочих рук

Полная или частичная приостановка работы предприятий к настоящему моменту затронула 81% от общего количества занятых в мире — 2,7 миллиарда человек из 3,3 миллиарда.Такую оценку во вторник представила в докладе Международная организация труда (МОТ).

По апреля-июня квартала кризис, связанный с пандемией COVID-19 приведет к сокращению 6,7% рабочих часов по всему миру. Потери для глобальной экономики будут такими, как если бы 195 миллионов человек, занятых полный день, на весь квартал прекратили работу.

125 миллионов рабочих рук потеряет Азия (7,2% от рабочей силы). Существенные сокращения ожидаются в арабских государствах (8,1% от рабочей силы или 5 млн человек, занятых полный рабочий день), Европе (7,8%; эквивалентно 12 млн человек).

«Работники и компании переживают катастрофу — как в развитых, так и в развивающихся странах», — констатирует генеральный директор МОТ Гай Райдер. Наиболее существенно могут пострадать гостиничный и ресторанный бизнес, производственный и розничный сектор, а также административная сфера.

Основное бремя кризиса ложится на страны с уровнем дохода выше среднего: их суммарные потери таковы, как если бы 100 миллионов человек исчезли с рынка труда. Это существенно превышает показатель глобального финансового кризиса 2008-2009 годов, отмечает МОТ.

В России из-за карантина временно или постоянно безработными рискуют оказаться 15,4 миллиона человек — 15% от рабочей силы, подсчитали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Хуже всего обстоят дела в торговле, как оптовой, так и розничной, где без работы остались 4,2 млн человек. 1,5 млн человек оказались невостребованы в транспортных и логистических компаниях, 1,4 млн работников общепита и гостиниц, 1,2 млн занятых в строительстве, а также почти миллион риэлторов, музыкантов, фитнес-тренеров и других представителей сферы «культуры, спорта, досуга и развлечений».