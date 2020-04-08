Микророботы для доставки лекарств научились преодолевать биобарьеры

Кроме того, такие роботы должны свободно передвигаться в вязкой среде и проникать в клетки тканей и через другие биологические барьеры для доставки лекарств. Последние представляют собой мембраны, которые отделяют ткани друг от друга и регулируют проникновение перенос биологически активных веществ и лекарственных веществ, их распределение в организме.

В новой работе исследователи создали микророботов на основе штамма кишечной палочки и наноэритросом, — нановезикул, полученных из эритроцитов путем опорожнения клеток, сохранения мембран и фильтрации их до наноразмерных размеров. Эти крошечные носители эритроцитов прикрепляются к бактериальной мембране, благодаря мощной нековалентной биологической связи между биотином и стрептавидином.

Получившийся таким образом робот не только плавает быстрее аналогичных устройств, но и сталкивается с меньшим ответом иммунной системы из-за особенностей состава.