Микророботы для доставки лекарств научились преодолевать биобарьеры

Микророботы для доставки лекарств научились преодолевать биологические барьеры. Устройства, созданные на основе модифицированной кишечной палочки (E.coli) и наноэритросом, описаны исследователями из Американского института физики в журнале APL Bioengineering. Крошечные биогибридные роботы могут свободно перемещаться по всему телу и доставлять лекарство в указанную точку — например, к раковой опухоли. Однако успех работы таких устройств зависит от их биосовместимости — другими словами, они должны состоять из материалов, по отношению к которым иммунная система человека не будет проявлять агрессию.
Кроме того, такие роботы должны свободно передвигаться в вязкой среде и проникать в клетки тканей и через другие биологические барьеры для доставки лекарств. Последние представляют собой мембраны, которые отделяют ткани друг от друга и регулируют проникновение перенос биологически активных веществ и лекарственных веществ, их распределение в организме.
В новой работе исследователи создали микророботов на основе штамма кишечной палочки и наноэритросом, — нановезикул, полученных из эритроцитов путем опорожнения клеток, сохранения мембран и фильтрации их до наноразмерных размеров. Эти крошечные носители эритроцитов прикрепляются к бактериальной мембране, благодаря мощной нековалентной биологической связи между биотином и стрептавидином.
Получившийся таким образом робот не только плавает быстрее аналогичных устройств, но и сталкивается с меньшим ответом иммунной системы из-за особенностей состава.
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