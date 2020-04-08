Апрель 8th, 2020

Maruv пообещала новый скандальный клип

Скандально известная певица Maruv ,в своем стиле пообещала поклонникам в скором времени выпустить новый клип из того же нашумевшего проекта.

«EP Fatality by Shlakoblochina 10 апреля выйдет в свет! Какие ваши ожидания?»-спросила певица поклонников.

На фотографиях Maruv в сексуальных колготках-сеточках и коротеньком развратном наряде позирует в совершенно неприличных позах. Образ дополняют высокие сапоги на высоких подборах, спущенные до щиколоток.

Комментарии полностью соответствуют образу певицы:

«Из привлекательной сексуальной девушки, Вы превратились в кусок неадеквата», «Аня я уверен это будет полный взрыв мозга как и песня Новая Сила Киски и Самолетная! Осталось два дня и несколько часов, а я уже с нетерпением жду. И очень хочу послушать и конечно снять под них TikTok! Только во сколько премьера альбома?», «Будет оооооочень жарко», «Композиция «недо*об», «Крутячело!», «Это будет огонь», «Супер!», «Почему марув? Как тя зовут вообще? Но Ты круто уважаю стриптиз дансер», «Чего-то в глаза бросается сеточка))», «Вы секси», «Во, как жизнь корячит девку)», «Дерзкая стервочка», «Будет офигенно ох*енно», «Такие классные фотки. Я тебя просто обожаю», — пишут в комментариях.