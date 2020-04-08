Апрель 8th, 2020

Лопес в слезах пожаловалась на карантин с четырьмя детьми

Звезда отметила, что ей приходится помогать детям с учебой и с работой по дому, что ей не очень нравится.

Певица Дженнифер Лопес рассказала о тяготах карантина с четырьмя детьми и отмене долгожданной свадьбы.

Певица пообщалась онлайн с телеведущей Эллен Дедженерес. В ходе разговора звезда призналась, что ей непросто даются домашние дела. Кроме того, Лопес во время самоизоляции приходится помогать делать уроки своим 12-летним двойняшкам Максу и Эмме.

Певица отметила, что порой она вообще не знает, как сделать то или иное задание, поскольку сейчас дети учат «какую-то совершенно новую математику».

Также Лопрес должна была выйти замуж за своего жениха бейсболиста Алекса Родригеса. Свадьба планировалась на лето 2020 года, но из-за коронавируса она не состоится.

Певица отметила, что это может произойти в любой день, но она даже приблизительно не знает дат предстоящего торжества.