Апрель 8th, 2020

Леся Никитюк устроила пикантную провокацию

Известная ведущая Леся Никитюк уже две недели скучает на карантине. Девушка развлекается тем,что проводит прямые эфиры и меняет образы для фотосьемок.

На этот раз Леся заинтриговала двумя образами,которые,по мнению Леси,подходят для похода в магазин.

Однако Никитюк не смогла выбрать, в каком из двух образов можно отправиться «в люди» и обратилась за помощью в социальной сети Инстаграм.

На первом кадре в коллаже ведущая позировала в коротеньком розовом платье, едва прикрывающем ее зону декольте. Причем на ее лице красуется маска в тон, такого же кислотно-розового оттенка.