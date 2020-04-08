 
 
Апрель 8th, 2020

Леся Никитюк устроила пикантную провокацию

никитюк12Известная ведущая Леся Никитюк уже две недели скучает на карантине. Девушка развлекается тем,что проводит прямые эфиры и меняет образы для фотосьемок.

На этот раз Леся заинтриговала двумя образами,которые,по мнению Леси,подходят для похода в магазин.

Однако Никитюк не смогла выбрать, в каком из двух образов можно отправиться «в люди» и обратилась за помощью в социальной сети Инстаграм.

На первом кадре в коллаже ведущая позировала в коротеньком розовом платье, едва прикрывающем ее зону декольте. Причем на ее лице красуется маска в тон, такого же кислотно-розового оттенка.

Второй наряд же напоминает образ «ниндзя» — Леся предстала во всем черном: водолазке, резиновых перчатках и темных очках. А вместо маски артистка надела балаклаву черного цвета.

«В чому краще вийти за хлібом??? 1/2?» – написала Никитюк.

Поклонники тут же засыпали пост комментариями: «1, все забудут про вирус )», «За хлібом краще не виходити», «1) бо як показує практика, можна і бившого зустріти», «В пакете для мусора на голове, чтоб наверняка защититься до груди)», «Думаю в розовом будет холодно».

Tags: , , , | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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