Апрель 8th, 2020

Леди Гага проведет всемирный виртуальный концерт

Lady Gaga в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения и Global Citizen проведет всемирный виртуальный концерт. Певица объявила о концерте во время брифинга ВОЗ.

Lady Gaga также рассказала, что на прошлой неделе помогла собрать 35 миллионов долларов от нескольких глобальных компаний в пользу организации COVID-19 Solidarity Response Fund.

«Мы очень благодарны всем медицинским работникам по всей стране, которые сталкиваются с COVID-19. Эта глобальная пандемия – катастрофа. Я очень признательна им и молюсь за тех, кто болен», — сказала она.

В рамках онлайн-концерта One World: Together At Home («Один мир: вместе дома») выступят Леди Гага, Элтон Джон, Билли Айлиш, Лиззо, Крис Мартин, Пол Маккартни, Стиви Уандер, Джон Ледженд, Дэвид Бекхэм, Идрис Эльба и многие другие. Ведущими шоу будут Джимми Фэллон, Джимми Киммел и Стивен Кольбер.

Концерт будет транслироваться 18 апреля в 20:00 (EST) на ABC, NBC, CBS и других международных вещателях, а также в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и YouTube.

Виртуальный концерт предназначен не для сбора средств, а для того, «чтобы рассказать истории и отметить передовые сообщества, работников здравоохранения и их акты доброты», сказала Леди Гага. Певица также надеется, что концерт «поддержит силу человеческого духа».