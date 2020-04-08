Апрель 8th, 2020

К организаторам азартных развлечений на территории России будут ужесточены требования

По сообщением РИА Государственной Думе ныне рассматривается проект закона, по которому к операторам лотерей и организаторам азартных развлечений будут в несколько раз ужесточены требования. Теперь ими не могут выступать юридические лица, которые прошли процесс регистрации в государстве или же на тех территориях, где не распространяется информация о том, как осуществляются финансовые операции. Подобные данные стали известны из электронной базы Государственной Думы.

Тонкости нововведения

По законопроекту определяется то, что участниками (учредителями) лотерей и азартных развлечений в интернете, в частости на сайтах типа www.joycasinos.ru, не могут быть юридические лица, прошедшие регистрационный процесс в тех государствах, которые не распространяют информацию о процессе передачи денежных средств. С полным перечнем можно ознакомиться в министерстве финансов РФ. В основе этого находится приказ №108 от 13.11.2007 «О списке территорий и государств, которые предоставляют услуги льготного периода или же не раскрывают информацию, которая связана с проведением серьезных денежных операций. Об этом можно найти данные непосредственно в самом документе.

Как сообщает Коммерсант, со стороны авторов поступило уточнение о том, что разработка проекта была осуществлена с целью приведения законодательной базы РФ, которая занимается процессом регулирования работы, связанной с проведением и организацией азартных развлечений. Помимо этого, сюда попала и та работа, которая связана с проведением лотерей, исходя из концепции, по которой реализуется развитие системы на национальном уровне, которая выполняет легализацию доходов, полученных посредством преступного пути.

Законы №138-ФЭ и 244-ФЗ являются дополнительными к тем нормам, которые перечислены выше. В рамках их использования происходит установление запрета на процедуру включения оператора и организатора лотерей и азартных развлечений, которые имеют непогашенные или же неснятые судимости. При этом все это касается судимостей, которые имеют отношение к преступлениям, совершенным против власти государства или же в сфере экономики. Также сюда дополнительно можно отнести и те преступления, степень тяжести которых является средней. Эта информация зафиксирована в законопроекте документа.

Ответственность за осуществление деятельности

Помимо этого стоит обратить внимание на то, что операторов и организаторов лотерей и азартных развлечений могут заставить предоставить информацию о юридических и физических лицах, бенефициарных владельцах, которые выступают участниками или же учредителями оператора лотереи, организатора азартных развлечений, наблюдательного совета. Также это касается и тех лиц, с помощью которых реализуется косвенное или же прямое воздействие на решения, установленные со стороны органов исполнительной власти. Данные сведения должны быть подтверждены документально.

В представленном документе ведется активный разговор о том, что подобные требования, которые прописаны в законопроекте, должны быть реализованы на протяжении трех месяцев с того момента, как вышло постановление. Со стороны авторов поступила информация о том, что дополнительные расходы на то, чтобы реализовать проект, не нужны. Так как покрытие растрат будет выполнено за счет денежных вложений со стороны федерального бюджета или же бюджетов прочих уровней.