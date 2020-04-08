Итальянцы взбунтовались против «медиков» Путина: от властей требуют ответа

В Италии создали петицию с вопросами для президента и правительства страны с требованием рассказать о реальных целях российских военных «медиков», которые прилетели якобы бороться с коронавирусом.
Военные автомобили рашистов проводят дезинфекцию в Италии
Об этом OBOZREVATEL рассказала один из авторов документа, гражданка Италии украинского происхождения Наталья Гебрич, которая проживает во Флоренции. Она подчеркнула, что документ составлен на имя руководства страны и уже размещен на сайте официальных петиций.
В Италии разгорелся скандал из-за конфликта издания с российскими лже-медиками. Так, в известном итальянском СМИ прямо написали, что 80% поставок Москвы бесполезны для страны и это не более чем просто предлог попасть военным в страну. Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков обвинил издание в «русофобии». Кто б сомневался!
«В отличие от России, в Италии свобода слова. Петицию начали подписывать в основном итальянцы, но она свободна для всех, кто хочет узнать ответы на эти вопросы. Хотим услышать правду и от наших властей, которые так и не объяснили обществу, зачем прибыло так много россиян с погонами и почему за все это время они лишь единожды продезинфицировали дом престарелых неизвестным веществом?» – задается вопросом Наталья.
В дополнении Гебрич подчеркивает, в городе Бергамо, где находится один из пунктов российской бутафорной «помощи», местные жители жалуются на хамское поведение «медиков» из Москвы. Уже было несколько скандалов.
Leave a Reply