Итальянцы взбунтовались против «медиков» Путина: от властей требуют ответа

В Италии создали петицию с вопросами для президента и правительства страны с требованием рассказать о реальных целях российских военных «медиков», которые прилетели якобы бороться с коронавирусом.



Военные автомобили рашистов проводят дезинфекцию в Италии



Об этом OBOZREVATEL рассказала один из авторов документа, гражданка Италии украинского происхождения Наталья Гебрич, которая проживает во Флоренции. Она подчеркнула, что документ составлен на имя руководства страны и уже размещен на сайте официальных петиций.

«Мы задаем два основных вопроса, которые волнуют многих итальянцев. Первый – почему вместо гражданских врачей в страну прилетели российские военные. Это не секрет, что на 15 самолетах прибыли 104 человека, из них лишь 35 медиков (только двое из них гражданские) и 13 переводчиков. А остальные люди – это кто? За неделю их «работы» у нас в стране мы увидели лишь двухчасовую дезинфекцию дома престарелых в Бергамо и все. Второй вопрос – мы просим отреагировать на угрозы журналистам la stampa», – подчеркнула Гебрич.

В Италии разгорелся скандал из-за конфликта издания с российскими лже-медиками. Так, в известном итальянском СМИ прямо написали, что 80% поставок Москвы бесполезны для страны и это не более чем просто предлог попасть военным в страну. Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков обвинил издание в «русофобии». Кто б сомневался!

«В отличие от России, в Италии свобода слова. Петицию начали подписывать в основном итальянцы, но она свободна для всех, кто хочет узнать ответы на эти вопросы. Хотим услышать правду и от наших властей, которые так и не объяснили обществу, зачем прибыло так много россиян с погонами и почему за все это время они лишь единожды продезинфицировали дом престарелых неизвестным веществом?» – задается вопросом Наталья.

В дополнении Гебрич подчеркивает, в городе Бергамо, где находится один из пунктов российской бутафорной «помощи», местные жители жалуются на хамское поведение «медиков» из Москвы. Уже было несколько скандалов.