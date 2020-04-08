Апрель 8th, 2020

Госбанки тоннами вывозят золото с РФ





За январь-февраль для продажи за рубеж российскую границу пересекли 17 тонн драгметалла на сумму 854 млн долларов, сообщила Федеральная таможенная служба в понедельник, сообщает Finanz.ru.



Экспорт золота взлетел в 7 раз относительно того же периода прошлого года. Главным направлением остается Лондон — крупнейший в мире центр торговли физическим слитками. За первые два месяца 2020 года в столицу Британии было вывезено 15,4 тонны на 775 млн долларов.



К активным продажам золота подключились госбанки, которые в течение прошлого года скупали драгметалл и утроили его запасы в хранилищах, следует из отчетности на сайте ЦБ.



Крупнейшим продавцом стал ВТБ (он же крупнейший держатель): за январь-февраль из хранилищ второго по активам госбанка РФ ушло 9 тонн золота, в том числе 2,2 тонны в феврале.



Сбербанк продавал золото с ноября прошлого по январь текущего года — 5,5 тонны в сумме за три месяца.



Запасы Газпромбанка сократились на 2,2 тонны тонны за февраль и 5,8 тонны за предыдущие три месяца. Просвязьбанк продавал золото в ноябре-январе (4,6 тонны), после чего поставил операции на паузу. «Открытие», продавший 4 тонны в конце прошлого года, начал закупать, добавив в хранилища 0,7 тонны.



В сумме за январь-февраль банки продали 9 тонн золота из запасов.



С 1 апреля центробанк полностью прекратил скупку золота на рынке, дав добро на 100-процентный экспорт, чтобы обеспечить приток иностранной валюты в экономику, по которой ударило шоковое сокращение валютной выручки от продажи углеводородов.



Из-за обвала цен и спроса на нефть Россия во втором квартале получит лишь 19 млрд долларов экспортных поступлений — на 70% меньше, чем год назад, оценивают аналитики НКР.