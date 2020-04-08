Апрель 8th, 2020

Facebook создал интимную соцсеть для пар

Сначала Facebook запустил услугу знакомств, а теперь появилось приложение Tuned, предназначенное исключительно для пар, где они могут создавать собственную интимную социальную сеть с двумя участниками.



Новое приложение для пар Tuned работает только на iOS. Через него влюбленные могут делиться музыкой, фотографиями и сообщениями, в том числе голосовыми. Они также могут ставить лайки и другие отметки под постами. Приложение бесплатное и, судя по всему, не требует учетной записи Facebook, хотя на его пользователей распространяются правила данных Facebook. То есть, предоставленные людьми данные могут использоваться для таргетинга рекламы.



Таким образом, новое приложение ничем не отличается от любой другой социальной сети, где люди могут общаться друг с другом, и Facebook продолжает экспериментировать с приложениями для создания небольших социальных сетей, таких как Threads или Close Friends.