Апрель 8th, 2020

Эксперты назвали неэффективной деятельность Зеленского в первом квартале 2020 года

Действия президента Владимира Зеленского по кадровым назначениям, ведению внешней политики, инициированию реформ и урегулированию конфликта на Донбассе в первом квартале 2020 года были неэффективны, указано в результатах экспертной оценки, проведённой Фондом «Демократические инициативы» им.Илька Кучерива.

«Деятельность Президента Зеленского на должности опрошенные эксперты оценивают преимущественно как неэффективную. Относительно нейтральные оценки относительно своей эффективности Президент получил только в части коммуникации с обществом и по борьбе с эпидемией COVID-19. Так, по пятибалльной шкале, эта работа оценена на 2,6 и 2,5 (из 5 — ИФ) балла соответственно. Хуже у Зеленского с кадровой политикой — здесь можно наблюдать почти минимальные оценки — 1,5 балла. Низко оценены также попытки урегулирования конфликта на Донбассе — 1,9 балла, инициирование реформ — 2,0 и ведения внешней политики — 2,1 балла», — указано в результатах исследования, опубликованных в среду на сайте Фонда.

Экспертный опрос «Политический квартал январь-март 2020″ проведен Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива с 26 марта по 1 апреля 2020 года. Всего было опрошено 58 экспертов.