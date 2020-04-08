Джек Дорси отдал 1 миллиард долларов на борьбу с пандемией

Основатель Twitter Джек Дорси сообщил, что пожертвовал 1 миллиард долларов на борьбу с коронавирусом COVID-19. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
Он приложил к посту таблицу, из которой следует, что его пожертвование составило 997 818 354 доллара.
«Я направлю 1 миллиард долларов в акциях компании Square – примерно 28% моего состояния – в фонд Start Small для того, чтобы финансировать глобальную помощь против COVID-19″, – сообщил Дорси.
По его словам, когда с пандемией удастся справиться, фонд переключит внимание на образование.
Дорси добавил, что намерен жертвовать деньги в обстановке открытости.
«Важно показывать мою работу, чтобы я и другие могли на ней учиться», – написал Дорси.
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