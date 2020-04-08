Апрель 8th, 2020

Джек Дорси отдал 1 миллиард долларов на борьбу с пандемией

Основатель Twitter Джек Дорси сообщил, что пожертвовал 1 миллиард долларов на борьбу с коронавирусом COVID-19. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Он приложил к посту таблицу, из которой следует, что его пожертвование составило 997 818 354 доллара.

«Я направлю 1 миллиард долларов в акциях компании Square – примерно 28% моего состояния – в фонд Start Small для того, чтобы финансировать глобальную помощь против COVID-19″, – сообщил Дорси.

По его словам, когда с пандемией удастся справиться, фонд переключит внимание на образование.

Дорси добавил, что намерен жертвовать деньги в обстановке открытости.

«Важно показывать мою работу, чтобы я и другие могли на ней учиться», – написал Дорси.