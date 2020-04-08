Апрель 8th, 2020

Дочь Пола Уокера поделилась редким видео с отцом из семейного архива

21-летняя дочь трагически погибшего шесть с половиной лет назад голливудского актера Пола Уокера Мидоу вчера поделилась в инстаграме видео из семейного архива. В нем она показала, какой сюрприз устроила отцу в его день рождения, внезапно зайдя к нему в комнату, когда он того не ожидал.

Какого черта! Ты просто чертовски напугала меня,— говорит в видео актер, а затем, оправившись от испуга, начинает смеяться и обнимать свою дочь.

Никогда не думала, что поделюсь этим. Но это было правильным, — прокомментировала ролик дочь Уокера.

Мидоу — единственный ребенок актера. Матерью девочки является бывшая возлюбленная Уокера Ребекка Сотерос. До 13 лет Мидоу воспитывала ее мать, а в 2011 году девочка стала жить с отцом. Сейчас Мидоу работает в фонде имени своего отца, который в данный момент занимается сбором средств для пищевого банка Лос-Анджелеса, чтобы помочь пострадавшим от коронавируса.

Напомним, что Пол Уокер погиб в результате автокатастрофы 30 ноября 2013 года вместе со своим другом Роджером Родасом, который не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Полу Уокеру было 40 лет.