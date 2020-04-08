Апрель 8th, 2020

Диетологи рассказали,какие продукты нельзя разогревать в микроволновке

Есть ряд продуктов,которые после разогрева в микроволновке превращаются в яд. И есть их нельзя категорически.

Многие продукты при нагревании теряют свои полезные свойства. В частности, витамин C в микроволновке просто разрушается до безвредным компонентов, а, например, нерафинированные масла окисляются и превращаются в канцероген.

Также с опасением стоит относиться к идее подогреть взятый из холодильника овощной салат. Растения могут содержать в себе нитраты, которые при нагреве превращаются в токсичный нитрозамин.

Также не стоит пытать сберечь свое горло, подогревая холодную диетическую газировку. Часто в нее добавляют сахарозаменитель аспартам, который после воздействия высокой температуры превращается в формальдегид, сравнимый по токсичности с мышьяком.

Так же диетологи предупреждают о вреде плавленого сыра. Данный продукт — это обычный сыр, на который оказали воздействие солями-плавителями — фосфатами. Чрезмерное употребление плавленого сыра может привести к тому, что содержащиеся в нем фосфаты вступят во взаимодействие с организмом человека и начнут вымывать кальций.