Апрель 8th, 2020

Даша Астафьева показала себя в необычном образе

Даша Астафьева часто радует фанов новыми фото. И не обязательно с эротических фотосессий. Девушка живет обычной жизнью и некоторые ее моменты показывает своим подписчикам.

В этот раз звезда выложила забавное и невероятно милое фото новой, на котором появилась в компании самых родных – родителей и брата.

На новом фото звездная красотка позирует сидя в забавной позе и фотографирует себя и родных в зеркало. Даша появилась перед камерой в интересном брючном костюме темного оттенка, под пиджаком которого яркая пятнистая футболка.

Волосы певицы собраны в хвост, на ее лице нет макияжа, а на шею она спустила медицинскую маску. В подписи к фото Астафьева написала: «Сегодня, я нарушила карантин. Вот, виновники, все в сборе на фото». Фанаты в восторге от этого милого семейного фото.

Дашу и ее родных засыпают комплиментами в комментариях.