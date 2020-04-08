Апрель 8th, 2020

Австралийские археологи сделали важное открытие о происхождении человека

Археологи сделали открытие,которое в корне меняет версию о происхождении человека.

Так, группа исследователей обнаружила череп предка современного человека — Homo erectus, которому 2,4 миллиона лет. Стоит отметить, что ранее самым древним черепом этого вида считался тот, который нашли в Грузии, его возраст 1,8 млн лет.

Таким образом, новая находка доказывает, что первые предки современного человека жили на Земле на 200 тысяч лет раньше, чем считалось.

Череп был раздроблен и ученые воссоздали его из 150 фрагментов. Homo erectus умер в возрасте от двух до трех лет.

По информации археологов, Homo erectus первыми покинули Африку и расселились по миру. Представители этого вида массово вымерли между 117 и 108 тысячами лет и, вероятно, не встречались с видом Homo Sapiens.