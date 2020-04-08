Апрель 8th, 2020

Анна Семенович осваивает новую профессию

Анна Семенович проводит карантин вместе со своим таинственным возлюбленным. Подписчики певицы уже много раз просили показать фото любимого,но Аня только отшучивается.

«Он — высокая, крупная особь мужского пола с меховым покрытием на груди»-говорит певица. Еще Анна рассказала, что у них «всё серьезно», и она даже готова расстаться с девичьей свободой ради этого мужчины.

На странице Анны появилось забавное видео,на котором она бреет мужчину на лысо. Лица мужчины на видео не видно,но то,что появилось хоть какое-то изображение-уже большой прогресс.

«Он проиграл мне пари, — ответила на вопрос артистка. — Мы поспорили, сможет ли он сварить кофе так, чтобы тот «не убежал». Не получилось! Впрочем, у меня это тоже не получается».

На кон мужчина поставил свою прическу. Он был уверен в успехе, но проиграл спор и Анна безжалостно сбрила его шевелюру. Семенович была готова к такому повороту, ведь в их семье кофе «убегает» регулярно: редко какое утро обходится без этого происшествия.