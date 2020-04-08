Американские власти в рекордные сроки одобрили тестирование роботов-курьеров Nuro

Роботы должны двигаться не быстрее 40 км/ч, а их эксплуатация разрешена только на дорогах с ограничением скорости не более 56 км/ч при условиях хорошей видимости.

Эксперты отмечают, что департамент выдал компании разрешение в ускоренном режиме из-за пандемии коронавирусной инфекции и ее опасности для людей, в том числе и для работающих в это время курьеров.

Стартап Nuro представил собственный беспилотный грузовик R1 для доставки еды и товаров в городских условиях в 2018 году. Устройство не имеет места для пассажиров и водителя, а вместо дверей в нем установлены люки для загрузки.

Максимальная скорость грузовика на сегодняшний день составляет 40 км/час, поскольку это позволяет сертифицировать его по пункту федеральных стандартов по безопасности транспортных средств (FMVSS) для низкоскоростных транспортных средств.