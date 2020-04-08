Апрель 8th, 2020 7 признаков того, что ваше жилье под прицелом воров Ежедневно в разных городах домушники присматривают сотни квартир. Чтобы минимизировать вероятность попадания домушников в ваш дом, рассмотрим семь признаков, сигнализирующих о том, что квартира или дом под угрозой. Если вы столкнулись с любым из этих семи признаков, вам стоит задуматься, поможет страховка квартиры, а также заказ сервиса охраны жилья. Частые звонки в дверь, но за ней никого нет. Бывает, шалят соседские дети. Но когда речь идет о постоянных звонках, будьте крайне внимательными. Злоумышленники проверяют, есть ли кто-то в квартире. Телефонные звонки на домашний номер, которые сразу же сбрасываются. Возможно аферисты выясняют, кто проживает по адресу. Особенно уделите внимание звонкам из коммунальных служб и прочих органов с просьбой сообщить, с какого времени и в какие дни хозяева дома, для проведения коммуникационных работ и т.п. Дети рассказали, что посторонние спрашивали о квартире: кто живет, где работают родители. Резко перестал функционировать дверной замок, сложно вставляются ключи. Это сигнал, что посторонние пытались взломать замок. Дверью, замком кто-то интересуется и тщательно осматривает. Поинтересуйтесь кто это, к кому пришел. Намекните, что можете позвонить в полицию. Возле двери присутствуют посторонние предметы (спичка, палочка и прочая мелочь), залеплен глазок. Часто именно мелкие предметы оставляют между дверной коробкой и дверью. И когда открывается дверь, этот предмет выпадает. Для вора это сигнал, что хозяин дома. Благодаря этому можно фиксировать передвижение жителей квартиры. Бумажка, в виде повестки с необходимостью прийти в какую-то организацию в установленное время. Фирма неизвестна вам, свяжитесь с представителями организации, уточните, действительно ли ими предоставлена эта записка. Вблизи подъезда, дома часто видите незнакомые лица. Возможно, кто-то вызывает подозрение, тогда поинтересуйтесь с какой целью и к кому пришел человек. Бдительность может спугнуть вора. Часто приходят сотрудники из разных компаний с вопросами и опросами. В процессе беседы задают не относящиеся к теме разговора вопросы о графике работы, количестве жильцов и т.д. Незнакомцы выносят вещи с подъезда? Возможно, соседи переезжают, нельзя отвергать вероятность работы злоумышленников. Поинтересуйтесь, с какой квартиры они, уточните фамилию владельца вещей. Есть риск, что ваш дом следующий. Необходимо быть бдительным, домушников можно вычислить самостоятельно, спугнуть, тем самым защитить квартиру. Но лучшим решением будет перестраховаться и оформить экспресс страхование жилья. Преимущества экспресс онлайн страховки квартиры Ключевые плюсы экспресс онлайн страховки жилья: оформить могут все граждане Украины, и граждане других странах, но пребывающие на территории Украины;

страхуется все имущество: в собственности, арендованное или находящееся под залогом;

без бумаг, визитов страховых агентов;

полис через 5 минут на указанном электронном адресе;

электронный договор − это официальный документ;

оперативная выплата страховки на протяжении 15 дней после оформления страхового случая. Такой тип страховки может защитить имущество и получить компенсацию, если в дом попали воры. Данная программа отличается готовым набором страховых опций, благодаря чему отсутствует необходимость проводить осмотр страхуемого объекта. На стоимость страховки влияет два параметра: размер страхового покрытия и срок действия соглашения. Новая услуга от Flylights: обмен старого LED экрана на новый

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