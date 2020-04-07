Апрель 7th, 2020

Знаменитый Тайка Вайтити уходит из кино ради шитья

Тайка Вайтити («Реальные упыри», «Кролик Джоджо») заявил, что уходит из кино. По словам режиссера, теперь он будет заниматься шитьем.

— Я ухожу из кино. Это правильное решение, если ты можешь принести столько радости миру с помощью шитья. Кстати, это кролик и змея, и потертые кусочки здесь специально. Это деревенский стиль. И во рту у змеи язык, а не тампон, умники. Счастливых вечных выходных, — написал Вайтити.

Подписчики режиссера поняли, что он шутит, и подыграли ему, заявив, что он принял верное решение и добьется успехов в новом начинании.