 
 
Апрель 7th, 2020

Знаменитый Тайка Вайтити уходит из кино ради шитья

Тайка Вайтити уходит из кино ради шитья

Тайка Вайтити («Реальные упыри», «Кролик Джоджо») заявил, что уходит из кино. По словам режиссера, теперь он будет заниматься шитьем.

— Я ухожу из кино. Это правильное решение, если ты можешь принести столько радости миру с помощью шитья. Кстати, это кролик и змея, и потертые кусочки здесь специально. Это деревенский стиль. И во рту у змеи язык, а не тампон, умники. Счастливых вечных выходных, — написал Вайтити.

Подписчики режиссера поняли, что он шутит, и подыграли ему, заявив, что он принял верное решение и добьется успехов в новом начинании.

 

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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