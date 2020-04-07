 
 
Апрель 7th, 2020

Журналисты показали кладбище, на котором хоронят уже более 1500 лет

Журналисты показали кладбище, на котором хоронят уже более 1500 лет — им удалось получить на нег доступ не смотря на неспокойную обстановку в Ираке, и особенно в этом регионе.

Вади ус-Салаам, что в переводе означает «Долина мира», – это исламское кладбище, расположенное в священном городе Ан-Наджаф в Ираке. Кладбище занимает площадь в 601,16 га, здесь захоронены миллионы человек, что делает его самым крупным кладбищем в мире. Сам город Ан-Наджаф является одним из крупнейших городов Ирака с населением почти в 600 000 человек. Но соседний «город мертвых» таит в себе тела миллионов людей и тянется на 10 км по долине. Вади ус-Салаам – это также единственное кладбище в мире, где захоронения непрерывно продолжаются уже более 1400 лет«Долина мира» - гигантское исламское кладбище

Это кладбище очень важно для шиитов, они верят что здесь покоятся души всех верующих мужчин и женщин, независимо от того, где захоронены их тела. На этом кладбище покоятся многие пророки, цари, принцы и султаны, включая пророка Худа, пророка Салиха, а также принца Али Ибн Абу Талиба. «Долина мира» - гигантское исламское кладбище На Вади Ус-Салаам находятся могилы как многих мыслителей, учёных и крупных политических деятелей, так и простых мусульман из многих стран – Ирака, Пакистана, Индии, Афганистана, Кувейта, Ливана. Многие шииты во чтобы то ни стало хотят после смерти оказаться здесь. «Долина мира» - гигантское исламское кладбище На площади шести квадратных километров там уже погребено более пяти миллионов человек. Если просто разделить площадь кладбища на количество погребений, получится около 1,2 квадратных метра на человека. А ведь там еще есть дороги, проходы, ограды, постройки и крупные мавзолеи. Так что в среднем на могилу придется менее 1 квадратного метра. То есть захоронения делаются практически вплотную – бок о бок. «Долина мира» - гигантское исламское кладбище Надгробия на кладбище сделаны из обожженного кирпича и гипса. Среди могил можно найти огромные семейные крипты, построенные местными богатеями. Такие склепы венчают купола. Также здесь есть подземные склепы, к которым ведут лестницы. Могилы 1930-ых и 40-ых годов имеют собственные стили – они возвышаются до 3 метров и имеют закругленные верхушки, которые видны издалека. «Долина мира» - гигантское исламское кладбище Во время войны в Ираке в 2003 году вооруженные бойцы иракской армии часто использовали это кладбище для засады и нападения на вражеские войска. Здесь слишком много петляющих улочек и подземных мавзолеев. Поэтому иракцы нападали на противника неожиданно, а затем легко прятались среди могил, потому что знают эти места, как свои пять пальцев. «Долина мира» - гигантское исламское кладбище Если мятежники прятались на узких дорожках среди гробниц, военные беспощадно проезжали прямо по могилам бульдозерами. И по сей день кучи изуродованных оградок остаются лежать у обочины дорог. «Долина мира» - гигантское исламское кладбище «Долина мира» - гигантское исламское кладбище Жестокость, захлестнувшая Ирак с 2003 года, привела к расширению кладбища (примерно до 40%). Каждый год с 2004 года кладбище растет — начались конфликты между шиитами и суннитами, и, наконец, столкновения мятежников с иракской армией в 2008 году. Слава богу, в последние годы скорость захоронений здесь заметно сократилась. «Долина мира» - гигантское исламское кладбище В июне 2010 года ЮНЕСКО приняло решение включить кладбище Вади Ус-Салаам близ священного для мусульман всего мира города Ан-Наджаф в фонд всемироного наследия. Для этого делегация ЮНЕСКО посетила Ирак, где в течение двух недель шло обсуждение этого вопроса. «Долина мира» - гигантское исламское кладбище «Долина мира» - гигантское исламское кладбище

Category: Мир, Новости ﻿
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