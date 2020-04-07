Апрель 7th, 2020

Журналисты показали кладбище, на котором хоронят уже более 1500 лет

Журналисты показали кладбище, на котором хоронят уже более 1500 лет — им удалось получить на нег доступ не смотря на неспокойную обстановку в Ираке, и особенно в этом регионе.

Вади ус-Салаам, что в переводе означает «Долина мира», – это исламское кладбище, расположенное в священном городе Ан-Наджаф в Ираке. Кладбище занимает площадь в 601,16 га, здесь захоронены миллионы человек, что делает его самым крупным кладбищем в мире. Сам город Ан-Наджаф является одним из крупнейших городов Ирака с населением почти в 600 000 человек. Но соседний «город мертвых» таит в себе тела миллионов людей и тянется на 10 км по долине. Вади ус-Салаам – это также единственное кладбище в мире, где захоронения непрерывно продолжаются уже более 1400 лет.



Это кладбище очень важно для шиитов, они верят что здесь покоятся души всех верующих мужчин и женщин, независимо от того, где захоронены их тела. На этом кладбище покоятся многие пророки, цари, принцы и султаны, включая пророка Худа, пророка Салиха, а также принца Али Ибн Абу Талиба. На Вади Ус-Салаам находятся могилы как многих мыслителей, учёных и крупных политических деятелей, так и простых мусульман из многих стран – Ирака, Пакистана, Индии, Афганистана, Кувейта, Ливана. Многие шииты во чтобы то ни стало хотят после смерти оказаться здесь. На площади шести квадратных километров там уже погребено более пяти миллионов человек. Если просто разделить площадь кладбища на количество погребений, получится около 1,2 квадратных метра на человека. А ведь там еще есть дороги, проходы, ограды, постройки и крупные мавзолеи. Так что в среднем на могилу придется менее 1 квадратного метра. То есть захоронения делаются практически вплотную – бок о бок. Надгробия на кладбище сделаны из обожженного кирпича и гипса. Среди могил можно найти огромные семейные крипты, построенные местными богатеями. Такие склепы венчают купола. Также здесь есть подземные склепы, к которым ведут лестницы. Могилы 1930-ых и 40-ых годов имеют собственные стили – они возвышаются до 3 метров и имеют закругленные верхушки, которые видны издалека. Во время войны в Ираке в 2003 году вооруженные бойцы иракской армии часто использовали это кладбище для засады и нападения на вражеские войска. Здесь слишком много петляющих улочек и подземных мавзолеев. Поэтому иракцы нападали на противника неожиданно, а затем легко прятались среди могил, потому что знают эти места, как свои пять пальцев. Если мятежники прятались на узких дорожках среди гробниц, военные беспощадно проезжали прямо по могилам бульдозерами. И по сей день кучи изуродованных оградок остаются лежать у обочины дорог. Жестокость, захлестнувшая Ирак с 2003 года, привела к расширению кладбища (примерно до 40%). Каждый год с 2004 года кладбище растет — начались конфликты между шиитами и суннитами, и, наконец, столкновения мятежников с иракской армией в 2008 году. Слава богу, в последние годы скорость захоронений здесь заметно сократилась. В июне 2010 года ЮНЕСКО приняло решение включить кладбище Вади Ус-Салаам близ священного для мусульман всего мира города Ан-Наджаф в фонд всемироного наследия. Для этого делегация ЮНЕСКО посетила Ирак, где в течение двух недель шло обсуждение этого вопроса.