 
 
Апрель 7th, 2020

ВОЗ указала на глобальную нехватку медсестер

Глава организации назвал их опорой любой системы здравоохранения

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, миру не хватает около шести миллионов медсестер и медбратьев.

«Медсестры и медбратья являются опорой любой системы здравоохранения», – заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

ВОЗ сообщила, что всего в мире чуть меньше 28 миллионов медсестер и медбратьев, причем в 2013-2018 годах их стало больше на 4,7 миллиона.

«Тем не менее, глобальный дефицит составляет 5,9 миллиона», – заявила ВОЗ.

Category: Мир, Новости ﻿
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