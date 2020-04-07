Апрель 7th, 2020

Восемь фактов о пользе шоколада — ученые рассказали





Эксперты собрали воедино исследования ученых из разных стран. Проделанная работа помогла выделить восемь фактов о пользе шоколада, пишет Sun.

Шоколад, содержащий антиоксидант флавоноид, помогает лучше усваивать кислород. Вещество повышает уровень нитритов в организме, способствуя развитию выносливости. Лакомство является источником полезных микроэлементов и минералов: цинка, магния, железа, кальция.

Немецкие ученые советуют употреблять темный шоколад, блокирующий ультрафиолетовые лучи и защищающий кожу. Продукт повышает настроение и предотвращает риск испытать стресс. Австралийские эксперты говорят о пользе лакомства для работы мозга, памяти, концентрации.

Ежедневное употребление именно черного шоколада снижает риск получить сердечный приступ. Теобромин, входящий в состав продукта, помогает поддерживать нормальное давление.