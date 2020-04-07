Во Франции более 80% попавших в реанимацию с COVID-19 пациентов страдают от ожирения

Среди попавших в реанимацию французских больниц пациентов с COVID-19 — 83% страдают от ожирения или лишнего веса. Таковы данные, которые 7 апреля приводит Le Monde, отмечая, что серьезных исследований о факторах рисках для людей, страдающих ожирением, пока нет.

Как сообщает Le Monde со ссылкой на Европейскую сеть исследований вопросов искусственной вентиляции легких (REVA), первые данные свидетельствуют о повышенном риске COVID-19 для людей с лишним весом. В REVA проанализировали данные 2000 пациентов с коронавирусной инфекцией, попавших в реанимацию 195 больниц .

«83% страдают от ожирения или избыточного веса, зачастую в сочетании с диабетом или гипертонической болезнью, — цитирует издание слова Матье Шмидта, парижского врача-реаниматолога, который координирует реестр. — Три четверти из них — мужчины, средний возраст которых 60 лет». Одновременно Матье Шмидт призывает к осторожности в том, что касается трактовки этих пока еще предварительных данных.

В университетской больнице Ниццы Le Monde сообщили, что у 95% из 40 пациентов в реанимации наблюдается избыточный вес или ожирение, зачастую также в сочетании с диабетом и гипертонической болезнью.

Ранее Высший совет общественного здравоохранения Франции (HCSP) называл среди факторов риска смертности от COVID-19 — возраст старше 70 лет, наличие сердечно-сосудистых заболеваний, диабет, хронические респираторные заболевания, почечную недостаточность, а также ожирение при индексе массы тела больше 40. Однако, как отмечает в комментарии Le Monde врач-нутриционист из университетской больницы Нанси Оливье Зиглер, вероятно, риск существует и при ожирении с более низким ИМТ.