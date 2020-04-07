Внучка американского сенатора Кеннеди найдена мертвой

В четверг Мейв и ее восьмилетний сын Гидеон Джозеф Кеннеди Маккин пропали в ходе плавания на каноэ. В воскресенье полиция остановила их поиски и признала пропавших погибшими.

Полиция нашла тело Мейв примерно в 17:30 в понедельник в 4 км от дома её матери. Тело её сына обнаружить ещё не удалось, но поиски возобновят во вторник.

В пятницу стало известно, что 40-летняя Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин с сыном пропали в четверг днём в ходе плавания на каноэ в Чесапикском заливе. По словам мужа Мейв – Дэвида Маккина, когда дети играли в мяч во дворе дома на набережной, он укатился в воду. Женщина с ребёнком сели в каноэ, чтобы достать мяч, однако они заплыли слишком далеко и не смогли самостоятельно вернуться обратно.