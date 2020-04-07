Апрель 7th, 2020

В Швейцарии закрыли одну из пяти АЭС





Швейцарская атомная электростанция в Мюльберге была отключена в пятницу после 47 лет работы. Страна начинает выход из атомной энергетики. Об этом сообщает Reuters. АЭС мощностью 373 МВт, который был открыт в 1972 году, вырабатывал достаточно электроэнергии, чтобы покрывать энергопотребление в соседнем городе Берн на протяжении более 100 лет.



Закрытие станции является первым из пяти ядерных реакторов Швейцарии, которые будут также закрыты после аварии 2011 года в Фукусиме (Япония), которая вызвала обеспокоенность по поводу безопасности ядерной энергетики во всем мире. Соседняя Германия должна отказаться от атомных электростанций к 2022 году, в то время как правительство Швейцарии заявило, что не будет строить новые ядерные реакторы и выведет из эксплуатации существующие станции по истечению срока их службы.



Решение Швейцарии о прекращении использования ядерной энергии было подтверждено на референдуме 2017 года, который также поддержал планы правительства по продвижению устойчивой энергетики с помощью субсидий на развитие солнечной, ветровой и гидроэнергетики. Даты закрытия других атомных электростанций в Швейцарии не установлены, хотя ожидается, что следующей будет станция в Бецнау у границы с Германией, построенная в 1969 году. Еще в 2017 году швейцарские атомные электростанции производили треть электроэнергии страны, по сравнению с примерно 60% электричества от гидроэлектростанций и 5% от возобновляемых источников.



Оператор Мюльберга, контролируемая государством энергетическая компания BKW, решил в октябре 2013 года закрыть станцию, заявив, что намерения инвестировать в долгосрочное будущее станции более не являются актуальными. В последние несколько недель объем производства сократился, так как окончательный объем топлива, загруженный летом 2018 года, был исчерпан. После закрытия начнется 15-летний процесс вывода из эксплуатации, стоимость этого процесса 3 миллиарда швейцарских франков ($3,06 млрд). Планы о реконструкции не согласованы.