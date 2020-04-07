Апрель 7th, 2020

В Модиин-Илите жители рассеяли религиозных демонстрантов-мракобесов, выступающих против карантина





Коронавирусные диссиденты вышли вчера на демонстрацию в Модиин-Илите с призывом продолжать религиозную жизнь как ни в чем ни бывало.



В руках они держали плакаты «Иудаизм в опасности», свои лозунги они также выкрикивали.



Местные жители справились с ними задолго до приезда полиции. Вокруг них собралась толпа, которая назвала протестующих «тупыми», а некоторые мужчины даже слегка поколотили протестующих против карантинных мер.



В результате демонстрация была рассеяна случайными свидетелями.



Модиин-Илит один самых зараженных городов в стране. Число пациентов в городе удваивается каждые три дня. Религиозное население не сразу отреагировала на указания минздрава, но постепенно опасность ситуации начала доходить до многих.



Вчера религиозного нарушителя карантина «сдали» свои же, сообщив, что он отправился из Нетании в Иерусалим. Молодого человека задержали в Меа Шеарим в результате полицейской операции.



Фото для иллюстрации — не с этого инцидента

https://news.israelinfo.co.il/health/85892