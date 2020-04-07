Ученые сделали невероятное открытие на планете Сатурн — это гигантская плавильная печь

Высокую температуру верхних слоев атмосферы Сатурна объяснили влиянием полярных сияний. Токи, возникающие в них, разогревают верхние слои сильнее, чем предсказывали модели. Об этом говорится в работе ученых из Аризонского университета, которая опубликована в журнале Nature Astronomy. Согласно теоретическим моделям, верхние слои атмосферы Сатурна не должны нагреваться выше минус 123 °C. Однако данные, собранные зондом Voyager при пролете над планетой, показали, что температура в них выше намного выше: пиковые значения находятся на отметке 325 °C.
В течение многих лет ученые не могли объяснить причину этой неточности в подсчетах. В новом исследовании астрономы обнаружили еще один фактор, который не учитывался при моделировании — токи, возникающие при полярных сияниях.
На основе данных Cassini исследователи создали трехмерную карту температуры и плотности атмосферы в разных участках Сатурна и на различной высоте. Работа показала, что на широтах 60-й северной и южной параллелей разворачиваются кольца полярных сияний.
Сопутствующие им токи, по мнению исследователей, разогревают верхние слои атмосферы газового гиганта до температуры от 125 до 325 °C.
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