 
 
Апрель 7th, 2020

Ученые сделали невероятное открытие на планете Сатурн — это гигантская плавильная печь

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Высокую температуру верхних слоев атмосферы Сатурна объяснили влиянием полярных сияний. Токи, возникающие в них, разогревают верхние слои сильнее, чем предсказывали модели. Об этом говорится в работе ученых из Аризонского университета, которая опубликована в журнале Nature Astronomy. Согласно теоретическим моделям, верхние слои атмосферы Сатурна не должны нагреваться выше минус 123 °C. Однако данные, собранные зондом Voyager при пролете над планетой, показали, что температура в них выше намного выше: пиковые значения находятся на отметке 325 °C.

В течение многих лет ученые не могли объяснить причину этой неточности в подсчетах. В новом исследовании астрономы обнаружили еще один фактор, который не учитывался при моделировании — токи, возникающие при полярных сияниях.

На основе данных Cassini исследователи создали трехмерную карту температуры и плотности атмосферы в разных участках Сатурна и на различной высоте. Работа показала, что на широтах 60-й северной и южной параллелей разворачиваются кольца полярных сияний.

Сопутствующие им токи, по мнению исследователей, разогревают верхние слои атмосферы газового гиганта до температуры от 125 до 325 °C.

Category: Наука, Новости ﻿
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