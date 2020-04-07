Ученые сделали невероятное открытие на планете Сатурн — это гигантская плавильная печь

В течение многих лет ученые не могли объяснить причину этой неточности в подсчетах. В новом исследовании астрономы обнаружили еще один фактор, который не учитывался при моделировании — токи, возникающие при полярных сияниях.

На основе данных Cassini исследователи создали трехмерную карту температуры и плотности атмосферы в разных участках Сатурна и на различной высоте. Работа показала, что на широтах 60-й северной и южной параллелей разворачиваются кольца полярных сияний.

Сопутствующие им токи, по мнению исследователей, разогревают верхние слои атмосферы газового гиганта до температуры от 125 до 325 °C.