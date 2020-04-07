Апрель 7th, 2020

Ученые рассказали, как кофе может вылечить болезни мозга





Умеренное потребление кофе способно уберечь от болезней мозга. В том числе неизлечимых.

- В новом отчете Института научной информации о кофе (ISIC) подчеркивается потенциальная роль потребления кофе для снижения риска развития нейродегенеративных заболеваний, в первую очередь болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Заболеваемость ими растет в связи с увеличением продолжительности жизни, объясняют ученые. Например, сегодня от болезни Альцгеймера страдают около 47 млн человек, а к 2050 году показатели могут вырасти до 130 млн. Лечения от этих нейродегенеративных недугов пока нет.



Ученые оценивали роль кофеина и других растительных соединений, присутствующих в кофе, а также факторы образа жизни. В отчете команда представила три основных вывода.



Потребление кофе может помочь снизить риски нейродегенеративных заболеваний или облегчить симптомы, заявили ученые. При этом важно умеренное потребление кофе — не более 3-5 чашек в день.



В вопросе профилактики болезни Паркинсона кофе может быть более полезен для мужчин, поскольку у женщин кофеин может «конфликтовать» с гормоном эстрогеном.



Для предотвращения нейродегенерации мозга важна диета и режим питания. Например, в недавнем эксперименте американских ученых показано, как изменение диеты влияет на риски болезни Альцгеймера у пожилых.



Авторы подчеркивают, что необходимо больше исследований для более глубокого понимания механизмов, объясняющих эти корреляции у людей.