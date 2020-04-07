Апрель 7th, 2020

«У нас есть большая кровать» — Брюс Уиллис и Деми Мур решили самоизолироваться вместе

57-летняя Деми Мур и 65-летний Брюс Уиллис воссоединились во время самоизоляции. Младшая дочь бывших супругов, 26-летняя Таллула, вчера опубликовала фотографию своих счастливых родителей. На ней актеры позируют в забавных бело-зеленых полосатых пижамах, на заднем плане видно 28-летнюю Скаут Уиллис с мужем, режиссером Диллоном Басом, и их собаку.

Брюс Уиллис, Деми Мур и Скаут Уиллис с мужем

А вот 31-летняя Румер, видимо, решила не позировать для общего семейного снимка. Во время изоляции звезды, судя по всему, чудесно проводят время: разбирают архивные фотографии, вместе поют под гитару (Скаут прекрасно играет), ставят импровизированные представления и готовят ужины.

Почему в этот непростой период Уиллис не с собственной семьей (с женой Эммой Хеминг и детьми), остается вопросом. На страничке модели после архивного снимка с Брюсом в честь 11-летия их брака нет ни одного совместного домашнего фото.

Кадр из мультика «Утиные истории»

Мур и Уиллис были женаты с 1987 года до 2000-го. Актриса написала о разводе с Брюсом в своих мемуарах «Наизнанку» (Inside Out).

Деми Мур с дочерьми и друзьями

Это забавно признавать, но я очень горжусь нашим разводом. Я думаю, что вначале Брюс боялся, что я собираюсь все усложнить. Он опасался, что я начну сильно злиться, и это повлияет на его возможность общаться с детьми. Что я обращусь ко всем из этих уловок, которые разводящиеся пары используют в качестве оружия. Но я не сделала этого, и он не сделал,

— пишет актриса.

Мур рассказала, что тем не менее развод поначалу был нелегким делом. Однако им удалось трансформировать чувства во что-то новое.

Это смогло создать для наших девочек комфортную среду, которую поддерживают оба родителя. Мы стали ближе, чем до развода,

— добавила она.

В итоге экс-супруги остались друзьями. Уиллис женился на фотомодели и актрисе Эмме Хеминг. У пары есть две дочери: восьмилетняя Мейбл Рэй и пятилетняя Эвелин Пенн. Мур также присутствовала на церемонии обновления клятв пары в марте 2019 года, в то время как Уиллис и Хеминг поддержали знаменитость во время презентации ее мемуаров в сентябре.