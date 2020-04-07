Трамп подписал указ о праве США на коммерческое освоение ресурсов Луны

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым утверждается право американцев на «коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством», сообщает пресс-служба Белого дома.

В частности, речь идет о ресурсах Луны, а в перспективе и других небесных тел, передает РБК

В указе говорится, что космос юридически и физически является «уникальным пространством для деятельности человека». США не считают его «всеобщего достоянием» и стремятся «стимулировать международную поддержку добычи и использования ресурсов в космосе».

В указе также говорится, что США не поддерживают и не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое ООН в 1979 году и не считают, что оно соответствует «обычному международному праву».

По этому соглашению, которое было принято Генассамблеей ООН, Луна считается достоянием всего человечества и ее исследование и использование должно осуществляться «в интересах всех стран мира». Также в соглашении утверждается, что Луна «не подлежит национальному присвоению» в том числе путем использования, а также путем оккупации или провозглашения на нее суверенитета.