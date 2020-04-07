 
 
Апрель 7th, 2020

Трамп подписал указ о праве США на коммерческое освоение ресурсов Луны

© Фото NASA.
Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым утверждается право американцев на «коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством», сообщает пресс-служба Белого дома.
В частности, речь идет о ресурсах Луны, а в перспективе и других небесных тел, передает РБК.
В указе говорится, что космос юридически и физически является «уникальным пространством для деятельности человека». США не считают его «всеобщего достоянием» и стремятся «стимулировать международную поддержку добычи и использования ресурсов в космосе».
В указе также говорится, что США не поддерживают и не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое ООН в 1979 году и не считают, что оно соответствует «обычному международному праву».
По этому соглашению, которое было принято Генассамблеей ООН, Луна считается достоянием всего человечества и ее исследование и использование должно осуществляться «в интересах всех стран мира». Также в соглашении утверждается, что Луна «не подлежит национальному присвоению» в том числе путем использования, а также путем оккупации или провозглашения на нее суверенитета.

Tags: | Category: Новости, США ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>