Апрель 7th, 2020

Тело внучки Роберта Кеннеди найдено на берегу Чесапикского залива при необычных обстоятельствах

Полиция обнаружила тело пропавшей Мейв Кеннеди, двоюродной внучки президента США Джона Кеннеди. Она и её сын Гидеон отправились в плавание на каноэ, всего-то чтобы достать укатившийся в воду мяч, но не справились с сильным течением и уплыли дальше, чем нужно. Теперь СМИ вновь заговорили о проклятии клана Кеннеди.

О том, что полиции удалось обнаружить тело пропавшей Мейв Кеннеди, 6 апреля сообщил телеканал CBS Baltimore. Она вместе со своим сыном отправилась в плавание на каноэ 2 апреля. Как рассказал муж Мейв Дэвид Маккин, их дети играли во дворе в мяч, и тот случайно укатился в воду.

Это защищённая бухта, ветер и вода в ней куда спокойнее, чем в остальном Чесапикском заливе. Они сели в каноэ просто чтобы забрать мяч, но каким-то образом течение унесло их в открытый залив.

После обнаружения тела Мейв более сотни человек, так или иначе принадлежащих к семье Кеннеди, собрались в видео-конференции для того, чтобы поддержать друг друга и помолиться за погибших. В своём инстаграме Роберт Кеннеди-младший, родственник умершей, 6 апреля опубликовал фотографию дерева рядом с домом Мейв, на котором прохожие оставили множество карточек со словами сочувствия.

Смерть Мейв стала ещё одной трагедией в череде несчастий, которые американские СМИ приписывают «проклятию клана Кеннеди». На протяжении последних восьмидесяти лет в семье бывшего президента США погибло более двух десятков человек, включая самого Джона Кеннеди. Именно после его убийства американцы заговорили о возможном «родовом проклятии».