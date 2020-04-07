Апрель 7th, 2020

Стало известно кто убил Кеннеди-младшего

Сын американского политика Роберта Кеннеди назвал имя «настоящего убийцы» своего отца спустя почти 50 лет после трагедии. Почему Роберт Кеннеди-младший молчал все эти годы — загадка, но имя он озвучил только после смерти подозреваемого.

Роберт Кеннеди-младший написал в своём инстаграме, что настоящим убийцей его отца был вовсе не осуждённый террорист Серхан Башира Серхан, а человек, находившийся рядом с политиком. По его словам, смертельные выстрелы произвёл охранник отеля Тейн Сезар, который, как сообщает The Mirror, умер в сентябре 2019 года на Филиппинах, сообщает

Роберта Кеннеди застрелили в 1968 году в отеле «Амбассадор». Политик направлялся из бального зала, где произнёс речь о поводу победы в предварительных выборах на пост президента США в штате Калифорния, в буфет, где собирался дать пресс-конференцию.

Он шёл в окружении телохранителей через кухонные помещения, но к нему всё равно прорывались поклонники и пожимали руку. В этот момент Серхан Башира Серхан открыл огонь из револьвера. Кеннеди получил четыре ранения, одна пуля угодила в голову. Политик скончался в больнице через 26 часов.

Однако, как утверждает Роберт Кеннеди-младший, хоть Серхан и стрелял в его отца, но его выстрелы были не смертельными.

Неопровержимые доказательства свидетельствуют о том, что моего отца убил Тейн Сезар. Он ждал в кладовой, пока мой отец говорил в бальном зале, а затем схватил его за локоть и повёл к Серхану. Тот сделал два выстрела в сторону моего отца, прежде, чем его схватили. Уже лёжа на полу он разрядил револьвер в противоположную сторону, попав в случайных людей.

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Сын политика говорит, что Сезар в этот момент находился прямо за кандидатом в президенты, упираясь ему в правый локоть своим пистолетом. Позже судмедэксперт скажет, что все четыре ранения Роберт получил от «контактных» выстрелов — то есть в упор или почти в упор.

Когда мой папа упал, он потянулся назад и оторвал зажим с галстука Сезара.

По словам сына Кеннеди, Сезар сказал полиции, что избавился от своего пистолета ещё до убийства, но фактически он продал его другу через несколько недель после убийства.

Сезар был фанатиком, который ненавидел Кеннеди за их защиту гражданских прав темнокожих. Я хотел встретиться с Тейном Сезаром на Филиппинах в прошлом году, но он потребовал выплатить ему за это 25 000 долларов.

Роберт Кеннеди-младший уверен, что полиция никогда не обращала внимание на роль Сезара в убийсвте его отца. Серхана Баширу Серхана в 1969 году приговорили к смерти, но заменили её на пожизненное заключение после того, как штат Калифорния отменил казни. Сейчас ему 75 лет. В августе 2019 года Серхана пытались зарезать тюрьме, но ранения оказались не опасными для жизни.

Роберт Кеннеди умер через пять лет после смерти своего брата Джона Кеннеди и через шесть месяцев после убийства Мартина Лютера Кинга.