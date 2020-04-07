США и Канада отказались участвовать в переговорах ОПЕК+

В формате конференции 9 апреля министры 30 стран будут искать способы спасти рынок нефти, где из-за эпидемии коронавируса и массовых карантинов без конечного спроса оказался каждый четвертый добываемый на планете баррель.
Страны ОПЕК+ попробуют договориться о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки. Россия и Саудовская Аравия хотели бы, чтобы к сделке присоединились США, но президент Дональд Трамп пока не продемонстрировал большой готовности сделать это.
«В Соединенных Штатах свободный рынок, и индустрия подстроится сама», — объяснил позицию Вашингтона в понедельник министр энергетики Дэн Бруйетт. «Когда речь идет о государственных компаниях, как в Саудовской Аравии и России, им самим приходится принимать решения по этому вопросу и делать это необходимо коллективно — в рамках ОПЕК», — сказал он.
Дипломаты нефтяной отрасли пытаются организовать встречу министров энергетики стран «Группы 20» в пятницу в надежде, что это поможет привлечь США, сообщили Bloomberg два источника, знакомых с ситуацией.
Между тем двум ключевым участникам — России и Саудовской Аравии — договориться пока не удается, рассказали ТАСС два источника в делегациях. Из-за разногласий совещание, изначально намеченное на 6 апреля, пришлось перенести на четверг, 9 апреля. И эта дата пока тоже предварительная, говорит источник Bloomberg.
По его словам, камнем преткновения Москвы и Эр-Рияда стали индивидуальные квоты, определяющие сколько нефти нужно убрать с рынка каждой стране.
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