США и Канада отказались участвовать в переговорах ОПЕК+

США и Канада не примут участие в совещании ОПЕК+, где будет обсуждаться соглашение о масштабном сокращении добычи нефти в ответ на рухнувший мировой спрос. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, в переговорах согласились участие семь не входящих в ОПЕК+ стран. Это Аргентина, Бразилия, Норвегия, Колумбия, Египет, Индонезия, Тринидад и Тобаго.

В формате конференции 9 апреля министры 30 стран будут искать способы спасти рынок нефти, где из-за эпидемии коронавируса и массовых карантинов без конечного спроса оказался каждый четвертый добываемый на планете баррель.

Страны ОПЕК+ попробуют договориться о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки. Россия и Саудовская Аравия хотели бы, чтобы к сделке присоединились США, но президент Дональд Трамп пока не продемонстрировал большой готовности сделать это.

В субботу у Трампа нашлись для ОПЕК лишь ожесточенные слова — он пригрозил ввести пошлины на зарубежную нефть, хотя в ходе брифинга в воскресенье вечером сказал, что не ожидает, что ему придется их использовать.

«В Соединенных Штатах свободный рынок, и индустрия подстроится сама», — объяснил позицию Вашингтона в понедельник министр энергетики Дэн Бруйетт. «Когда речь идет о государственных компаниях, как в Саудовской Аравии и России, им самим приходится принимать решения по этому вопросу и делать это необходимо коллективно — в рамках ОПЕК», — сказал он.

Дипломаты нефтяной отрасли пытаются организовать встречу министров энергетики стран «Группы 20» в пятницу в надежде, что это поможет привлечь США, сообщили Bloomberg два источника, знакомых с ситуацией.

Участие в сделке лоббируют крупные сланцевые компании, такие, как Pioneer Natural Resources, тогда как мейджоры отрасли, включая ExxonMobil и Chevron, выступают против, отмечает The Wall Street Journal.

Между тем двум ключевым участникам — России и Саудовской Аравии — договориться пока не удается, рассказали ТАСС два источника в делегациях. Из-за разногласий совещание, изначально намеченное на 6 апреля, пришлось перенести на четверг, 9 апреля. И эта дата пока тоже предварительная, говорит источник Bloomberg.

По его словам, камнем преткновения Москвы и Эр-Рияда стали индивидуальные квоты, определяющие сколько нефти нужно убрать с рынка каждой стране.