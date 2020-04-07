Апрель 7th, 2020

Ручные депутаты Коломойского саботируют принятие закона о банках

Ко второму чтению законопроекта №2571-д, регулирующего процедуры банкротства и национализации банков (так называемый “антиколомойский” закон), подано свыше 13 000 поправок.

Об этом сообщил народный депутат фракции Голос и член финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк. “Есть один внефракционный депутат, только от себя подал более 6000 поправок, еще три пакета по 1,5 тысячи поправок. И это еще не все правки пришли)”, — написал он в Facebook.

По словам собеседника в финансовом комитете парламента, 6000 правок подал депутат Антон Поляков .

Еще 1500 поправок поступило от Ольги Василевской-Смаглюк из фракции Слуга народа.

Источник уточнил, что авторы трех пакетов по 1500 правок — все из группы Коломойского.

Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия назвал ситуацию с поправками тяжелой, поскольку есть дедлайн, до которого нужно принять закон. Среди вариантов рассмотрения законопроекта во втором чтении он назвал внесение в Раду только тех поправок, которые одобрит комитет.